Comienza la manifestación de los policías locales de Palma para exigir la implantación del Plan de Ordenación

Agentes de la Policía Local de Palma frente al cuartel de Sant Ferran al inicio de la manifestación por el Plan de Ordenación. - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de unos 200 policías locales de Palma han arrancado la manifestación de este jueves que se desarrollará desde el cuartel de Sant Ferran hasta la plaza de Cort, con la que tratan de reclamar que se ponga en marcha el Plan de Ordenación del cuerpo.

Convocados por los sindicatos CSIF, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), CCOO y UGT, los policías han comenzado la marcha que les llevará hasta el Ayuntamiento de Palma, donde este jueves también se celebra el Pleno del mes de febrero.

La protesta ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer "¡Plan de Ordenación ya!", aunque también se han podido ver lemas como "el plan solo llega a los titulares de prensa" o "alcalde mentiroso".

El representante de CSIF, Agustí Sánchez, ha indicado que hasta que no se ponga en marcha este plan, seguirán con las acciones reivindicaticas porque hasta ahora, a su manera de ver, "solo se han tomado decisiones polícitas", como ha calificado a que se haya asignado las áreas de Función Pública y Seguridad Ciudadana, al teniente de alcalde, Llorenç Bauzá, en sustitución de Mercedes Celeste y Miquel Busquets, respectivamente encargados de estas materias hasta ahora.

Sobre estos cambios, el delegado sindical de CCOO Chema Hidalgo ha planteado sus dudas acerca de si es una "estrategia del PP" para "dilatar o mejorar" las negociaciones con los sindicatos.

El presidente de la sección sindical del Sppme, Óscar Rojas, ha señalado que este plan "mejoraría la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la población" porque ha sostenido que Palma "ha cambiado mucho" y la organización del cuerpo sigue "como hace 15 años".