Bauzá ofrece mano tendida para "desatascar" el Plan de Ordenación de la Policía Local

Dispositivo de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y nuevo regidor de Función Pública y Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzà, ha ofrecido su mano tendida y puerta abierta a llegar a acuerdos para "desatascar" el Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma.

De esta manera se ha pronunciado el representante local en declaraciones a los medios, tras hablar con los representantes sindicales de los agentes que han llegado en la manifestación hasta la plaza de Cort para reivindicar la aplicación de este plan.

Bauzá ha recalcado que el compromiso del equipo de gobierno es llegar, "cuanto antes mejor", a un entendimiento y para ello se han cambiado a los interlocutores de Función Pública y Seguridad Ciudadana con el objetivo de "desatascar esta situación".

En ese sentido, ha aclarado que la intención de su departamento es estudiar las propuestas que se planteen y desde Función Pública se revisarán las iniciativas que se pueden tomar para beneficiar a Seguridad Ciudadana.

Preguntado por el motivo por el que no se habría comenzado a implementar el Plan de Ordenación desde el 1 de enero, Bauzá se ha excusado en que no hacía ni 24 horas que había asumido las nuevas funciones de Seguridad Ciudadana y pedido tiempo para evaluarlo con el personal del Consistorio.

Acerca de por qué se ha optado por cambiar a los responsables de estas áreas, ha afirmado que es un "gesto" que ha tenido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para llegar a acuerdos "lo más pronto posible".

No obstante, ha agradecido al hasta ahora regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, porque ha trabajado "mucho" para que Palma "mejorara progresivamente".