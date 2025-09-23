Comienzan los cursos de lengua catalana para empleados públicos

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cursos de lengua catalana para empleados públicos organizados por el Govern a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) han comenzado este martes.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, 903 alumnos se han matriculado en estos cursos, que se desarrollarán hasta el 16 de febrero de 2026.

En concreto, de nivel B2 hay cinco cursos con 168 alumnos; siete cursos de C1, con 245 alumnos; seis cursos de C2, con 210 alumnos; y ocho cursos de lenguaje administrativo, con 280 alumnos. Así, el curso que más demanda ha sido el de lenguaje administrativo, que ha tenido 428 solicitudes.

Una vez finalizada la formación, las personas que hayan superado al menos el 80% de las actividades obligatorias podrán presentarse a las pruebas de evaluación previstas para marzo de 2026.

Durante el próximo mes de octubre se publicará una oferta de talleres de expresión oral, dirigida exclusivamente al alumnado de estos cursos, con el objetivo de reforzar la preparación de la parte oral de las pruebas oficiales. Estos talleres se llevarán a cabo en Mallorca, Menorca y Eivissa, con un total de 175 plazas.

Esta oferta se enmarca dentro del Plan de Formación de Lengua Catalana 2025, con el objetivo de reforzar las competencias lingüísticas del personal al servicio de las administraciones públicas. Con esta iniciativa, el Govern reafirma su compromiso con una administración pública de calidad, cercana y arraigada en la realidad lingüística del territorio.