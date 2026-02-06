Comienzan las obras de reforma de la plaza de Las Maravillas de la Playa de Palma

Comienzan las obras de reforma de la plaza de Las Maravillas - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado las obras de reforma y renaturalización de la plaza de Las Maravillas, que está previsto que duren diez meses.

La reforma se enmarcan en el Plan global de Actuación de Playa de Palma y cuenta con un presupuesto total de 1,9 millones de euros, financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Según ha señalado Cort, la nueva propuesta contempla mantener los accesos exteriores y los jardines perimetrales, mientras que en el interior del parque se eliminarán los desniveles.

Además, se demolerán muros, los desmontes y terraplenes necesarios para evitar grandes escalas y pendientes y garantizar la accesibilidad universal.

Igualmente, se renovará por completo el pavimento, tanto en el interior como en el exterior del parque, incluyendo el asfaltado del tramo de la calle Maravillas comprendido entre la calle Llaüt y la primera línea de playa.

El proyecto contempla reparaciones puntuales en el boulevard del camino de les Meravelles, en la calle Llaüt y la calle San Ramón Nonato.

En la acera exterior del parque en la calle de Las Maravillas se instalará un nuevo pavimento que reducirá la altura de la acera, mejorando la accesibilidad.

Además, se plantará nuevo arbolado y especies arbustivas, acompañadas por una red de riego renovada y se dotará el parque de nuevos juegos infantiles y elementos biosaludables, así como de una nueva pérgola.

Finalmente, se construirá una nueva fuente de agua integrada en el pavimento, con chorros de agua que emergerán del suelo.

El Ayuntamiento ha destacado que avanza así en las actuaciones del plan global en Playa de Palma, que representa "una hoja de ruta real, viva y transversal que busca mejorar la calidad, sostenibilidad y competitividad de esta zona madura".