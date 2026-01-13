Comienzan las obras de la rotonda y el vial cívico de Crestatx

Acto de colocación de la primera piedra de las obras de la rotonda y el vial cívico de Crestatx - CAIB

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la rotonda y el vial cívico de Crestatx, en Sa Pobla, han comenzado este martes con el acto de colocación de la primera piedra y está previsto que duren diez meses.

En el acto han participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, consellers de ambas instituciones, y el alcalde de sa Pobla, Bien Ferragut, entre otros, según ha informado el Ejecutivo.

Se trata de una de las actuaciones financiadas con el convenio de carreteras entre el Consell y el Govern firmado en 2024 y ratificado en 2025. En este caso concreto, la inversión es de 2,3 millones de euros.

En concreto, se construirá una nueva rotonda que conectará el pueblo con un vial cívico que llegará a las urbanizaciones de Crestatx, s'Obac y Son Toni. El vial, de 2,5 kilómetros, pasará por encima de la autopista y el torrente de Sant Miquel.

Desde el Ejecutivo han destacado que este convenio aporta 30 millones de euros procedentes del fondo de insularuidad y financia la mejora de 17 infraestructuras viarias durante 2025 y 2026, de las que más de la mitad ya están en marcha.

Algunas de las obras ya finalizadas o en construcción son el refuerzo del firme entre Peguera y el Port d'Andratx, la nueva rotonda de Son Verí, las obras de accesos o la estabilización del talud del aparcamiento público de Fornalutx, entre otras.

Prohens ha puesto en valor que el convenio se firmó para que, a la espera de que lleguen los recursos del convenio de carreteras con el Gobierno, el Consell "no tenga que quedarse de brazos cruzados, sino que pueda avanzar en las necesarias inversiones de la red viaria".

De su lado, el presidente insular ha explicado que en esta zona de Mallorca "no se habían realizado actuaciones relevantes en materia de movilidad desde los años 60" y que, por ello, era necesario modernizar esta conexión.

"Es una petición histórica de los vecinos de Sa Pobla, que ahora podrán desplazarse a pie o en bicicleta hasta Crestatx, s'Obac y Son Toni sin peligro de sufrir accidentes", ha agregado Galmés.

Igualmente, ha agradecido la aportación del Govern, señalando que "mientras el Gobierno de España niega los 230 millones del convenio de carreteras que son de todos los mallorquines, el Govern piensa en Mallorca y ayuda a mejorar las infraestructuras" de la isla.

Así, han subrayado que el proyecto supone una mejora para la seguridad y una apuesta por la movilidad sostenible entre Sa Pobla y la urbanización de Crestatx.

Esta conexión para peatones y bicicletas mejorará la seguridad de los estudiantes y residentes, que hasta ahora tenían que cruzar la carretera.

Asimismo, el proyecto aplica medidas de integración paisajística y sostenibilidad, una mejora del firme y la instalación de nuevos sistemas de drenaje y alumbrado (con luminarias LED).

La actuación cuida la sostenibilidad ambiental, ya que reutiliza materiales existentes y utiliza criterios de eficiencia energética. Además, se instalarán barreras mixtas de acero y madera con señalización adaptada, para mejorar la seguridad vial.

CONVENIO CON EL GOVERN

El Consell de Mallorca recibió 30 millones de euros del Govern a través de un convenio con el objetivo de mejorar y modernizar la red viaria de Mallorca y fomentar la movilidad sostenible mediante la construcción de viales cívicos.

El Ejecutivo autonómico ha sostenido que la liquidación del convenio de carreteras con el Estado durante la pasada legislatura provocó que el Consell no tuviera fuentes de financiación para llevar a cabo la renovación de la red de carreteras de Mallorca.

Por ello, ante la necesidad de ejecutar estas obras de mejora, el Govern le transfirió 30 millones para actuaciones de obra pública, procedentes del factor de insularidad.

La mayoría de las obras impulsadas no implican consumo de territorio y tienen por objeto afrontar la mejora de los accesos a Palma, la mejora de la seguridad de la red viaria y el incremento de la fluidez del tráfico.