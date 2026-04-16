Comienzan las obras del vial cívico que comunicará Peguera y Camp de Mar - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras del vial cívico que conectará Peguera con Camp de Mar ya han comenzado y se prevé que finalicen dentro de seis meses. Se trata de la continuación de otro camino para peatones que actualmente comunica Camp de Mar con Andratx y el Puerto de Andratx.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido este jueves el inicio de las obras, que alargarán un kilómetro el vial existente, según ha informado la institución insular.

La obra cuesta 1,5 millones de euros y está financiada con los 30 millones cedidos a través de un convenio con el Govern. El presupuesto surge el fondo de insularidad y tiene el objetivo de mejorar y modernizar la red viaria de Mallorca fomentando la movilidad sostenible.

La institución ha adjudicado este vial a la empresa Amer e Hijos y los trabajos durarán aproximadamente seis meses. Una vez acabadas las obras, el recorrido será apto tanto para peatones como para bicicletas, que podrán desplazarse con seguridad entre las dos poblaciones.

Igualmente, el proyecto incluye el asfaltado de la carretera, ya que los técnicos consideran que el material se ha erosionado y necesita una renovación.

Esta infraestructura se enmrca en el Plan de Viales Cívicos que impulsa la institución insular. Según ha destacado Galmés, hay hasta 26 proyectos de este tipo, que se ejecutan esta legislatura, en la que se han invertido unos 45 millones de euros.

"Una red nueva que, cuando esté acabada, supondrá añadir casi 60 kilómetros de espacios para peatones y bicicletas en nuestra isla", ha subrayado.

Asimismo, el presidente insular ha señalado que el nuevo vial que se ha comenzado a construir supondrá "una mejora de conectividad importante para los 'calvianers' y para los 'andritxols', que podrán desplazarse y hacer deporte con seguridad de manera sostenible".

En la visita también han estado presentes la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.

EL NUEVO VIAL CÍVICO

El vial pasa por la carretera Ma-1A y tendrá dos tramos de tres metros de ancho. El primero parte desde Camp de Mar, se eliminan los carriles lentos de la carretera y el camino ahora se pintará por encima el asfalto.

El segundo tramo, que son los 500 metros restantes hasta llegar a Peguera, se construirá en la acera de la carretera con los mismos materiales que el camino que ya está hecho.

Además, en este medio kilómetro, está previsto instalar unas barreras de acero y de madera para separar a los peatones del tráfico, y se reforzarán algunas zonas donde hay taludes con malla de triple torsión para evitar desprendimientos de piedras o tierra.

Es un proyecto que afecta a los términos municipales de Calvià y Andratx y, por ello, se ha elaborado de manera coordinada con sus ayuntamientos para atender las necesidades de los municipios.