La comisaría de la Policía Nacional de Playa de Palma se traslada a las oficinas municipales del distrito

Fachada de la comisaría de la Policía Nacional en el distrito de Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 18:29
PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisaría de la Policía Nacional de Playa de Palma se trasladará provisionalmente por reforma a la Oficina de Distrito de Playa de Palma y el Pla de Sant Jordi del Ayuntamiento de Palma, situada en la avenida América, 11.

Se trata de unas obras que se acaban de iniciar y está previsto que acaben en unos diez meses, puesto que será una reforma será integral que afectará a todos los despachos, oficina de denuncias, calabozos diferentes salas, baños, garaje y vestuarios, según ha informado el cuerpo policial.

Durante este periodo, los agentes de las distintas unidades se trasladarán a las dependencias municipales, donde instalará la oficina de denuncias que estará operativa entre las 08.00 horas y las 24.00 horas.

La Policía Nacional ha indicado que prestará servicio en el distrito de Playa de Palma gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palma y de la Policía Local. Igualmente, las unidades de Seguridad Ciudadana patrullarán por las calles del distrito como hasta el momento.

