La Comisión 8M Ibiza exige más recursos y políticas para luchar contra la violencia institucional

Archivo - Una pancarta durante una manifestación - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

IBIZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8M Ibiza ha reclamado durante su concentración del Día de la Violencia contra la Mujer un aumento de los recursos y las políticas públicas fundamentales para luchar contra la violencia institucional.

Durante la concentración realizada en Ibiza en la que se ha leído un manifiesto, desde la Comisión han lamentado que la violencia de género afecta a "todas" las mujeres, también a quienes "miran y escuchan sin actuar".

Tras repasar los nombres de las mujeres asesinadas durante 2025, han lamentado que 80 mujeres y tres menores se suman al total de 1.658 asesinatos contabilizados desde 2010 por la plataforma 'feminicidio.net'.

También han advertido de que, actualmente, más de 105.000 casos activos se encuentran bajo protección del sistema VioGén, con muchas víctimas todavía en situación de vulnerabilidad.

"No callaremos ante un chiste machista, no callaremos las agresiones cuando salimos de fiesta, no callaremos ante la desigualdad salarial y en pensiones", han sostenido en el manifiesto.

Asimismo, han aprovechado para exigir más formación en los servicios que atienden a las mujeres víctimas y a sus hijos, además de la implementación real de un sistema que eduque transversalmente en igualdad.

El colectivo ha pedido que se garantice una educación sexual integral, "que no moralice ni infantilice", capaz de atender la diversidad.

Al mismo tiempo, ha reclamado que se reconozcan las enfermedades profesionales para trabajadoras del hogar y que no se privaticen servicios públicos como la sanidad.

"Resilientes y combativas hasta erradicar todas las violencias machistas", han concluido.