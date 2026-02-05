La Comisión Europea evaluará la ejecución de los fondos para el sistema de pulseras antimaltrato tras los fallos

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea evaluará la correcta ejecución de los fondos europeos utilizados para el sistema de pulseras antimaltrato en España, tras los fallos detectados en el sistema Cometa.

Así consta en la respuesta escrita a una pregunta presentada por la eurodiputada del PP Rosa Estaràs en la que, según ha trasladado el grupo 'popular', Bruselas reconoce estar al corriente de los problemas.

La Comisión financió inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España.

La respuesta, firmada por el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis, indica que la ejecución y cumplimiento de dichos fondos serán evaluados en el contexto de la séptima solicitud de pago con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Igualmente, subraya que la evaluación se realizará sobre la base de las pruebas aportadas por las autoridades españolas y que, en su caso, podrá solicitar información adicional, especialmente sobre cuestiones técnicos y sus consecuencias.

Desde el PP han señalado que Bruselas recuerda que los Estados miembros son responsables de la correcta adjudicación y ejecución de los contratos financiados con fondos europeos, así como del pleno cumplimiento de la normativa nacional y de la Unión en materia de contratación pública.

La Comisión manifiesta que si no se respetan estos requisitos legales, podría considerar la adopción de medidas correctoras, incluidas correcciones financieras, en el marco del MRR.

Para Estaràs, la Comisión Europea "deja claro que este asunto será examinado y que el uso de fondos europeos para proteger a las víctimas de violencia de género no queda al margen del control comunitario".

"Los fallos técnicos, la pérdida de datos y su impacto en procedimientos judiciales son hechos de extrema gravedad que exigen transparencia y responsabilidades", ha defendido la eurodiputada.

Además, ha insistido en que la seguridad de las víctimas y la correcta gestión del dinero europeo "deben ser una prioridad absoluta", y ha reclamado al Gobierno español "explicaciones claras" ante un sistema que, ha criticado, "ha dejado sin amparo efectivo a mujeres en situación de riesgo".