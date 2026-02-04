El comité acusa a SFM y a la Conselleria de trasladar un mensaje que no se corresponde con la realidad

Archivo - Entrada de los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha acusado a la gerencia y a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad de ofrecer a la ciudadanía mensajes, en relación a la seguridad de la infraestructura, que no se corresponden con la realidad.

Los representantes de los trabajadores han dirigido una carta al conseller José Luis Mateo, acompañada de un dossier que recoge incidencias de seguridad recopiladas en los dos últimos años.

El comité ha reprochado a Mateo que mientras desde la Conselleria se afirma que la seguridad está garantizada, en la mesa de negociación no se dan respuestas básicas ni compromisos por escrito ni acuerdos concretos o medidas de mejora inmediata.

"Lo que se nos ofrece, de momento, son anuncios de estudios y proyectos a futuro. Decir que todo está encauzado cuando no existen protocolos claros ni una estructura de gobernanza de la seguridad es, sencillamente, confundir a la ciudadanía", han apuntado.

El comité ha acusado a la Conselleria y a la gerencia de ocultar la falta de gestión diaria de la seguridad con titulares, informes oportunos y promesas a largo plazo.

"La seguridad ferroviaria no se construye con propaganda: se construye con procedimientos, responsabilidades claras, trazabilidad de incidencias y coordinación real entre departamentos", han añadido.

En la carta, los trabajadores preguntan al conseller Mateo quién es a día de hoy el máximo responsable de la seguridad ferroviaria en SFM y que les faciliten el organigrama de responsabilidades en materia de seguridad.

A su juicio, "ni la propia empresa es capaz de señalarlo con claridad". Si aseguran que no tienen organigrama, se han preguntado, "¿por qué no se ha creado el órgano transversal de coordinación de la seguridad que integre infraestructura, material móvil, operaciones, mantenimiento y prevención, pese a haber sido planteado reiteradamente?"

El comité de empresa cree que el conseller del ramo está recibiendo información distorsionada de la negociación y, por lo tanto, tampoco conoce el alcance real de las incidencias acumuladas en los últimos dos años.

Por esto, le han hecho llegar parte de un dossier documentado con hechos, imágenes y tiempos de reparación que evidencian que el problema "no es teórico sino real, recurrente y estructural".

Para los representantes de los trabajadores, la transparencia es la única vía para mejorar un sistema que hoy, en muchos ámbitos, sigue funcionando de forma "casera y normalizando demasiadas situaciones de riesgo".

"Es inadmisible que hayamos tenido que anunciar paros para que, por fin, se dignen a regular retrovisores con visibilidad nula o a prometer una baliza de frenado en curvas críticas. ¿Tienen que ocurrir desgracias o movilizaciones para que ustedes actúen?", se han preguntado.

DOSSIER CON INCIDENCIAS

El dossier que se ha hecho llegar al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad contiene una recopilación de incidencias, como un descarrilamiento en julio de 2025, atribuido por la empresa a una piedra, pero que para el comité se originó en una deformación de la vía.

Apuntan también a carriles rotos que no se reparan inmediatamente, así como a problemas estructurales de deformación. También se refieren al desconocimiento, a pesar de haber sido actualizado, del Plan de Autoprotección. Según han asegurado, en general, el personal no conoce las instalaciones de la red tales cómo vías de evacuación o salidas de emergencia porque nunca se le han enseñado.

El dossier señala, por otra parte, que los equipos de comunicación de la red Tetra no funcionan en muchas unidades a pesar de ser el sistema prioritario de comunicación, lo que obliga a recurrir al teléfono convencional.