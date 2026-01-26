El comité de empresa de SFM da por hecho la convocatoria de paros: "Es la única medida para que se arreglen las cosas"

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha dado por hecho que los trabajadores apoyarán la convocatoria de paros parciales para demandar mejoras en materia de seguridad en la asamblea convocada para el mediodía de este lunes.

"Tenemos claro que los trabajadores van a apoyar que la única medida para que se arreglen ciertas cosas son los paros", ha afirmado el presidente del comité, Ricardo Mas, en declaraciones a los medios de comunicación.

La asamblea está prevista para las 13.00 horas de este lunes y en ella los trabajadores decidirán si convocan paros parciales para reclamar mejoras en materia de seguridad después de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Mas ha considerado que la convocatoria de estos paros, cuyo formato todavía no está claro, está "más que fundamentada" habida cuenta de los numerosos incidentes reportados por los maquinistas a los que durante años no se han dado respuesta.

"Después de tanto tiempo sin hacernos caso, lo único que nos queda es el conflicto colectivo", ha subrayado el presidente del comité de empresa.

En el caso de que los trabajadores acuerden la convocatoria de los paros, ha detallado, seguramente comiencen siendo "lo menos impactantes para el viajero".

"Quizá sean simbólicos y podrán ir creciendo", ha dicho Mas. "Si la empresa no quiere que esto afecte a los usuarios, nos debemos sentar y hablar de mejoras en seguridad", ha añadido.

LOS ÁNIMOS, "MUY CALIENTES"

Mas ha asegurado que los ánimos entre la plantilla están "muy calientes". Tanto es así, ha incidido, que los maquinistas de SFM, que son "quienes se llevan la peor parte" de esta situación, llegaron a pedir al comité que emprendiera acciones al día siguiente de los accidentes.

"Pero creo que hemos sido pausados y estamos dando cancha a la empresa para que diga que hay cosas que mejorar. Que se sienten y esa vía de diálogo que venden al exterior la pongan encima de la mesa dentro de la empresa", ha señalado.

No obstante, ha reconocido que es cierto que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad está abierta al diálogo, como ha asegurado este mismo lunes el conseller José Luis Mateo, "a los paros no habría que llegar".

"Estaría bien que se dirigieran a nosotros, porque precisamente una de las principales cuestiones que estamos demandando es la falta de diálogo", ha indicado.



APROVECHAR LA COYUNTURA

El presidente del comité de empresa de SFM ha considerado que ahora que en el conjunto de España los servicios ferroviarios estatales y autonómicos "se están sentando a revisar sus estándares de seguridad" a raíz de los accidentes de Adamuz y Gelida, es buen momento para hacer lo propio en Mallorca.

"Nosotros sabemos de primera mano que aquí hay muchas cosas que mejorar, que durante mucho tiempo se han denunciado y no se les ha hecho ningún caso, casi que se ha frivolizado, y creemos que es el momento", ha apuntado.

Estas posibles mejoras en materia de seguridad, ha puntualizado, responden más a cuestiones "de andar por casa" que a las "macrocifras" y se dan en diferentes planos de operatividad.

Por ejemplo, ha expuesto, los trabajadores llevan seis años reclamando la creación de un comité de seguridad en la circulación "que estudie cada uno de los incidentes y haga protocolos para prevenirlos".

"Por lo que sea", ha lamentado Mas, el Govern no parece dispuesto a conformar "un elemento fiscalizador que es necesario". Mateo ha afirmado este lunes que el comité se creará próximamente, aunque no ha dado una fecha concreta.

Mas también ha reclamado mejoras en la comunicación, dado que ha considerado inadmisible "que lo que pasa en la vía se comunique por vía telefónica y no haya una trazabilidad". Muchas incidencias, ha asegurado, no llegan y otras "se tapan".

A ello se le suma la demanda de más celeridad a la hora de solucionar incidencias en las catenarias, cortes en los carriles o desvíos en las vías, que durante mucho tiempo quedan "al albedrío de la pericia de los maquinistas".

"Se les dan limitaciones de velocidades, hasta siete veces al día, y los carriles rotos de los que han avisado siguen allí a los tres días y los maquinistas tienen que estar pendientes de limitar la velocidad porque eso no se arregla", ha señalado.