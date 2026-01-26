El Govern se abre a negociar con los trabajadores de SFM ante la amenaza de paros pero reclama conocer sus demandas

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha mostrado abierto a negociar con el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ante la amenaza de paros pero ha reclamado a los trabajadores que le trasladen sus demandas en materia de seguridad.

Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación el conseller de Vivienda, Territorio y Transportes, José Luis Mateo, quien ha reivindicado las inversiones llevadas a cabo para que los servicios ferroviarios de la isla son seguros.

El comité de empresa de SFM ha convocado para este mediodía una asamblea en la que los trabajadores decidirán si convocan paros parciales para reclamar mejoras en materia de seguridad después de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Estamos siempre abiertos a escuchar y trabajar en mejorar no solo las condiciones de los trabajadores, también en pos de la seguridad de nuestra red ferroviaria, apostando por la seguridad como uno de los elementos básicos", ha subrayado.