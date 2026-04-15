Un comité de expertos se reúne en Palma para colaborar en la Estrategia Balear de Ciberseguridad

Un comité nacional de expertos se reúne en Palma para colaborar en una estrategia balear de ciberseguridad - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un comité de expertos de ámbito nacional se ha reunido este miércoles en el Parc Bit de Palma para colaborar en el diseño de la Estrategia Balear de Ciberseguridad.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, a esta jornada del comité de expertos organizada por el Govern han acudido representantes de ámbito local y nacional de administraciones públicas, empresas, universidades, asociaciones profesionales y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Durante la jornada se ha presentado el borrador de la estrategia de ciberseguridad de Baleares y se han abordado su propósito, objetivos estratégicos, visión a medio y largo plazo y sus principales líneas de actuación. Además, los participantes han realizado aportaciones y recomendaciones al documento para contribuir a definir sus prioridades y ámbitos de impacto.

Esta reunión, promovida por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital del Govern, forma parte de una iniciativa para construir un sistema de ciberseguridad a nivel autonómico, en un contexto en el que, según la Conselleria, las amenazas digitales son cada vez más complejas y exigen una respuesta coordinada.

El comité de expertos de ciberseguridad ha estado integrado por representantes de administraciones públicas como IBDigital, el Ayuntamiento de Palma o el Ayuntamiento de Calvià, así como por organismos y entidades especializadas como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) o el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (SIRT).

También han participado la Agencia Vasca de Ciberseguridad-Cyberzaintza y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y, en el ámbito académico, la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Unitat d'Innovació Tecnològica en Ciberseguretat (Unitcib) y el grupo de investigación Seguretat i Comerç Electrònic (Secom).

Asimismo, han formado parte del foro asociaciones y entidades profesionales como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Baleares (Coetib), la Asociación Balear de Empresas de Software, Internet y Nuevas Tecnologías (Gsbit) y la Federación Hotelera de Mallorca, así como empresas como Meliá Hotels International, RIU Hotels & Resorts, Banca March, Veolia, OmniAccess, SIRT, Intec Tramuntana S.L. y la empresa de seguridad Inixa.

La jornada ha contado igualmente con la participación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a otros perfiles institucionales y técnicos del ecosistema balear.

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern, Francisco Cánovas, ha señalado que la creación de este foro es "decisiva" para ordenar capacidades, alinear esfuerzos y fortalecer la cultura de la ciberseguridad en el territorio balear. "La cooperación entre instituciones, empresas y expertos es clave para que Baleares estén preparadas para los retos digitales actuales y futuros", ha concluido.