El comité de seguimiento del programa Feder de Baleares analiza la ejecución de varios proyectos

El programa europeo de desarrollo Feder destina 148,5 millones a proyectos estratégicos de Baleares. - CAIB

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de seguimiento del Programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de Baleares 2021-2027 se ha reunido este miércoles en Palma para analizar la ejecución de varios proyectos estratégicos de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, esta reunión ha incluido a representantes de la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda y el Govern.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Colegio de Arquitectos de Baleares, también se ha revisado la adecuación del programa a los retos sociales, económicos y ambientales de las Islas.

En concreto, se ha abordado la certificación de los fondos para el año 2026, los avances en las ejecuciones, especialmente en las operaciones de importancia estratégica, y la propuesta de modificación de algunos criterios del programa.

Además, se ha destacado la asignación de 148,55 millones de euros para Baleares, de los cuales se destinarán 58 millones a proyectos de transformación digital, 53 a transición verde, 20 a transformación social, ocho a movilidad urbana y casi cinco millones de euros a cultura y turismo.

VISITA A LA RED TETRAIB

Por otra parte, la representante de la DG Regio de la Comisión Europea, Valentina Corsetti; la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Gestión del Feder del Gobierno de España, Paula Serrano, y la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa del Govern, Bárbara Barceló, junto con sus equipos respectivos, han visitado diferentes proyectos seleccionados como Operación de Importancia Estratégica en el marco del Programa Feder 2021-2027 de Baleares.

La primera visita ha sido a las antenas situadas al ParcBit y en el edificio de los bomberos de Llucmajor. Las infraestructuras de telecomunicaciones Tetra y LoRa constituyen un proyecto transversal del Govern destinado a reforzar y modernizar las redes y sistemas de telecomunicaciones en materia de seguridad pública. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros.

La nueva red incorpora sistemas avanzados de sensorización que facilitan la obtención de datos relevantes para la gestión eficiente de recursos y servicios públicos.

Entre otras aplicaciones, estos sistemas permiten monitorizar la calidad del aire, gestionar de manera más eficiente los recursos hídricos o controlar el aforo de espacios naturales, contribuyendo así a una gestión más sostenible del territorio y a una toma de decisiones basada en datos reales y contrastados.

Asimismo, la red facilita información en tiempo real sobre fenómenos vinculados principalmente a los riesgos naturales e incorpora mecanismos de aviso y alerta temprana que mejoran la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia, haciéndola más rápida y eficiente.

OBRAS DE LA CAJA DE MÚSICA

En segundo lugar, han visitado las obras de la Caja de Música, futura sede de la Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB), que cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros.

El edificio está destinado a albergar los ensayos y conciertos de la Orquesta Sinfónica de Baleares, así como otras actividades culturales y musicales.

El espacio contará con una sala de ensayos y conciertos extraordinarios, salas de estudio y espacios formativos, así como zonas administrativas, de oficinas y archivo. Además, incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.