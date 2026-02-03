El comité de SFM lamenta la lentitud de las negociaciones en seguridad: "Se avanza, pero en minucias"

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca ha criticado este martes la lentitud con la que se están desarrollando las negociaciones en materia de seguridad con la empresa y aunque han reconocido que se producen avances, critican que sólo sea "en minucias".

El presidente del comité, Ricardo Mas, se ha pronunciado de este modo en declaraciones a Europa Press después de una nueva reunión entre los representantes de los trabajadores, de la empresa y técnicos que tienen que abordar la lista de 48 reclamaciones en materia de seguridad.

"Hablamos dos idiomas distintos", ha afirmado Mas, al tiempo que ha explicado que el balance del encuentro de este martes --el tercero-- es agridulce, ya que tras comenzar con malas sensaciones, se ha avanzado en algunos puntos, por lo que creen que sigue habiendo margen para seguir negociando y mantener las movilizaciones en suspenso.

Así, según ha explicado, la empresa ha comenzado a instalar refuerzos en los retrovisores de los trenes para mejorar la visibilidad tras meses de reclamaciones y se ha fijado el compromiso para instalar una baliza de seguridad en tramo con una curva muy cerrada en la bajada del Parc Bit.

Sin embargo, Ricardo Mas ha criticado que todavía se hable de semanas para la constitución del Comité de Seguridad, aunque antes se hablara de un año, y que la mejora de los protocolos en la comunicación de las incidencias ni se haya abordado.

Las partes tienen previsto volver a reunirse este jueves, entre las 09.00 y las 12.00 horas aproximadamente. Sin embargo, desde los representantes de los trabajadores piden a la empresa y a los técnicos que acudan a las reuniones habiendo estudiando y preparado las reivindicaciones.