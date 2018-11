Company señala que al Govern "le interese un pimiento" el sector agrario de Baleares

Publicado 10/11/2018 16:29:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP balear, Biel Company, ha señalado este sábado que al Govern "le interese un pimiento el sector agrario de Baleares", y ha lamentado que la institución "se haya dejado de insistir ante Europa en la necesidad de un Régimen Especial.

Así se ha expresado el presidente de la formación 'popular' durante un acto organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en un hotel de Palma, que ha contado con la presencia de la eurodiputada Esther Herranz y la eurodiputada mallorquina Rosa Estarás, entre otros.

Durante el acto, Company ha acusado al Gobierno central y al Govern de "abandonar" a los agricultores y de mostrar "pasividad" con el sector. Así, en la mesa, se ha abordado la "necesidad" de realizar una evaluación del servicio del impacto de la Política Agrícola Común en las regiones insulares de la UE con el propósito de estudiar una adaptación de los planes estratégicos que tenga en cuenta sus particularidades.

En concreto, Company ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hacer abandono" de la defensa de los agricultores españoles. "Teniendo 1.350 millones más que los que tenía la institución en la pasada legislatura, llevan más de dos años y medio de retraso en el pago de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural, y eso demuestra que no se tiene interés en un sector que cuida el 80 por ciento del territorio", ha lamentado el presidente de los 'populares' en Baleares.

Asimismo, ha advertido de que hay "mucho en juego en la futura reforma", puesto que "la discusión está en que no se rebaje un 15 por ciento del presupuesto de la PAC".

Por su parte, Esther Herranz ha declarado que "esta nueva reforma está marcada por el recorte presupuestario derivado del Brexit y las nuevas prioridades políticas de la UE", y ha indicado que el marco financiero para el periodo 2012-2027 "está todavía siendo negociado con el Consejo".

Herranz ha solicitado a la Comisión Europea que elabore estudios analizando las desventajas que sufren los productores agrarios insulares porque, ha dicho, "esta desventaja podría dar lugar a un trato específico en el futuro que la compense".

"DEL REB, NO ESPERAMOS OTRA COSA QUE UN SÍ"

En relación a la próxima reunión que mantendrá Sánchez con la presidenta del Govern sobre la aprobación del Régimen Especial de Baleares (REB), Company ha señalado que "ojalá el presidente diga que sí, no esperamos otra cosa".

"Armengol lo podía haber firmado el mes de abril y no quiso. Lo que tiene que hacer la presidenta es dejar de hacer comedia porque seguimos sin un REB y ya no lo tendremos en vigor el 1 de enero porque ella no ha querido", ha concluido Company.