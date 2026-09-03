Compartir piso en Baleares, cada vez más caro: se disparan los precios un 11,5% hasta los 622 euros la habitación

Archivo - Un cartel de 'Se Alquila', 19 de junio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de una habitación en una casa compartida en Baleares ha crecido en julio un 11,5%, en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar de media los 622 euros mensuales, en comparación, según un estudio de Fotocasa.

El portal inmobiliario ha señalado en una nota de prensa que en julio de 2025 el precio por residir en una vivienda compartida era de 558 euros al mes de media, mientras que en el mismo mes de este año el precio medio ha ascendido 64 euros.

La portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que Baleares lidera las subidas de precio de España con un "insostenible" incremento interanual y que la descompensación entre la alta demanda y la escasez de oferta de alquiler "está impactando de lleno en las islas y encarece significativamente las alternativas residenciales más básicas".

Según el estudio, esta presión se percibe con mayor "dureza" en Palma, donde el precio se ha disparado un 13,7% en un año, hasta alcanzar los 653 euros mensuales de media.

Matos ha considerado que es una situación "crítica" que provoca la "expulsión" de estudiantes, jóvenes y trabajadores del mercado de la vivienda.

BALEARES, A LA CABEZA DEL ENCARECIMIENTO

El coste de vivir en una casa compartida ha crecido en 13 comunidades autónomas. Precisamente Baleares lidera el ranking del encarecimiento habitacional en España con un ascenso del 11,5%.

Muy de cerca le sigue Cantabria (11,3%), que se encuentra por detrás a Aragón (9,3%), Canarias (8,5%), Región de Murcia (7,5%), Castilla-La Mancha (6,2%) y Asturias (4,1%).

Por otro lado, Baleares es la autonomía española en la que más caro resulta compartir una vivienda con un precio medio de 622 euros mensuales. Le siguen Cataluña (611), Comunidad de Madrid (605) y País Vasco (574).

En el lado contrario, las comunidades más baratas son Extremadura (260), Castilla-La Mancha (307), Castilla y León (329), La Rioja (333) y Asturias (336).

Según el estudio, Palma es el tercer municipio más caro de España para compartir vivienda con un precio de 653 euros mensuales. Se ubica por detrás solo de Sant Cugat del Vallès (706) y Villanueva de la Cañada (667).