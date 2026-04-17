Completan la extracción del yate incendiado y hundido frente al puerto de Eivissa

Las maniobras de reflotamiento del yate hundido en Eivissa se adelantan un día y el viernes se izará la nave - APB

EIVISSA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha completado las tareas de extracción del yate que el pasado viernes resultó incendiado frente al puerto de Eivissa con seis pasajeros a bordo, dos de los cuales sufrieron heridas leves.

La embarcación, que fue hundida ante la imposibilidad de rescatarla en el momento del incendio, ha sido reflotada y retirada del agua tras un operativo complejo.

Según ha indicado la APB en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la operación se ha llevado a cabo con todas las garantías de seguridad y protección del medio marino.

De este modo se avanzan en la recuperación de la normalidad de la zona portuaria una semana después de que se produjera el incidente.