Las maniobras de reflotamiento del yate hundido en Eivissa se adelantan un día y el viernes se izará la nave

Puerto de Eivissa - APB

EIVISSA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha adelantado en un día el calendario previsto y ha iniciado este jueves las maniobras de reflotamiento del yate hundido en la entrada del puerto de Eivissa. Este viernes tendrá lugar el izado de la nave.

Esta operativa ha permitido trasladar la embarcación, que actualmente se encuentra a unos diez metros por debajo del nivel del mar, hasta el tacón del dique del Botafoc, según ha informado la APB en un comunicado.

La operación, coordinada por la entidad portuaria, entra así en una fase decisiva ya que este viernes está previsto llevar a cabo el izado del yate, con la maniobra para elevar la embarcación fuera del agua y situarla en seco. Esta actuación permitirá iniciar posteriormente las tareas de tratamiento de residuos y los trabajos de deslastrado.

El presidente de la APB, Javier Sanz, y el director, Toni Ginard, se han desplazado este jueves al muelle de Botafoc para seguir in situ el desarrollo de los trabajos junto con el capitán marítimo de Eivissa, Luis Gascón.

Durante la jornada, una embarcación ha realizado el remolque del pecio hasta el muelle, mientras que otra ha seguido el recorrido con una barrera absorbente para recoger posibles restos líquidos y sólidos.

Una vez en puerto, se han desplegado nuevas barreras de contención perimetrales, configurando un sistema de doble barrera absorbente y flotante con el objetivo de garantizar la máxima protección del medio marino durante las siguientes fases de la operativa.

En paralelo a las maniobras de reflotamiento, los equipos especializados continúan con las tareas de saneamiento de la embarcación. Desde el lunes, los submarinistas han extraído un total de 900 litros de líquidos contaminantes del interior del yate.

Además, en jornadas previas se han retirado 900 kilos de residuos sólidos. A esta cantidad se suman los trabajos realizados este jueves, en los que se han extraído tres sacos adicionales de 250 kilos cada uno. En conjunto, ya se han recuperado 1.650 kilos de restos sólidos, reduciendo de forma significativa el riesgo de contaminación.

Todos los residuos recuperados serán trasladados a una planta de tratamiento autorizada para su correcta gestión.

Una vez completada la maniobra de izado y la puesta en seco de la embarcación, se iniciará una fase de investigación y peritaje técnico que se prolongará durante aproximadamente una semana, con el objetivo de esclarecer las causas del incidente.

La APB mantiene activado todo el dispositivo de control y seguimiento con el objetivo de garantizar una actuación segura, eficaz y respetuosa con el entorno marino, en una operativa de alta complejidad técnica que continúa avanzando según lo previsto.