Completan la reparación del puente de acceso al castillo de Bellver

Bonet y Soto, en el puente del acceso al castillo de Bellver. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha completado los trabajos de reparación del puente de acceso al castillo de Bellver.

El regidor de Cultura, Javier Bonet, y la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, han visitado este miércoles la instalación.

Los trabajos, que han contado con un presupuesto aproximado de 20.000 euros, han consistido, en líneas generales, en el desmontaje del puente para su posterior reposición, así como en la reparación de los muros de apoyo y la sustitución de los tablones de madera.

Desde el Consistorio han destacado que durante el desarrollo de las obras, se habilitó un acceso alternativo por la puerta sur del castillo, frente al edificio de recepción de visitantes, con el objetivo de garantizar en todo momento la entrada al recinto.

Estas actuaciones se enmarcan en el conjunto de mejoras que el Ayuntamiento de Palma está llevando a cabo en el entorno del castillo de Bellver.

Entre ellas, destacan la mejora de la señalética del bosque, la reparación de más de 1.400 metros lineales de caminos perimetrales y la rehabilitación del paseo de Ronda.

A estas intervenciones se sumarán próximamente nuevas actuaciones de envergadura, como el proyecto de mejora de los accesos al castillo y la recuperación del medio natural de su entorno forestal.

Esta iniciativa, con un presupuesto de 3,2 millones de euros, parcialmente financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), se estructura en dos lotes y tiene como objetivo reforzar la accesibilidad, la conservación ambiental y la puesta en valor del conjunto.

Asimismo, también está prevista la rehabilitación de Ses Cases des Retiro. Con un presupuesto estimado de dos millones de euros, también financiados con fondos ITS, este espacio albergará el Centro de Interpretación del Bosque de Bellver, siendo una de las dos ubicaciones estratégicas que conformarán el futuro Jardín Botánico de Palma.