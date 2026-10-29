Comprar una vivienda en Baleares exige destinar el 49% del sueldo, 20 puntos más que la media nacional, según idealista

Vivienda en venta. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Baleares destinan el 49% de su sueldo a la compra de una vivienda, lo que la convierte en la provincia española en la que los compradores hacen un mayor esfuerzo, casi 20 puntos porcentuales por encima de la media nacional, según un informe de idealista.

La plataforma inmobiliaria ha señalado este jueves en un comunicado que el esfuerzo para comprar una vivienda en Palma asciende al 50%, lo que hace de la ciudad la capital de provincia en la que se dedican más esfuerzos. Le siguen Madrid (38%), San Sebastián, Málaga (36%) y Barcelona (33%).

Respecto al alquiler, el archipiélago es la segunda provincia que requiere un mayor esfuerzo, con el 46% del salario, solo por detrás de Málaga (59%) y por delante de Alicante, Madrid y Valencia (todas ellas con un 38%). Esto hace que las Islas se sitúen por encima de la media nacional, que es del 39%.

La capital balear también lidera el esfuerzo que realizan los residentes para alquilar una vivienda, con un 44% del sueldo. A Palma le siguen Málaga (41%), Madrid y Valencia (39%), Alicante (38%) y Segovia (35%).

El estudio concluye que el encarecimiento de los precios derivado de la escasez de oferta explica que el esfuerzo en el alquiler y en la compra se mantenga en niveles muy elevados.