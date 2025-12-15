La compraventa de viviendas en Baleares cae un 11% en octubre y empeora su evolución interanual

Archivo - Viviendas en la costa en Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Baleares en octubre empeora y desciende un 11% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.298 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por contra, si se compara con el mes anterior, las operaciones ascienden un 12,1%. A pesar de la caída, las 1.298 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Baleares, 1.271 se realizaron sobre viviendas libres y 27 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 225 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.073 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 2.111 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.298 compraventas, 259 fueron herencias, 158 donaciones y una permuta.

En total, durante octubre se transmitieron en Baleares 3.695 fincas urbanas a través de 2.153 compraventas, 444 herencias, 284 donaciones, 13 permutas y 801 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.180 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 309 herencias, 417 compraventas, 168 donaciones, 6 permutas y 280 operaciones de otro tipo.