La compraventa de viviendas en Baleares cae en noviembre un 3,3%

Archivo - Vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares en noviembre ha descendido un 3,3% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), hasta un total de 1.129 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 7,63 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Baleares, 1.114 se realizaron sobre viviendas libres y 15 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 280 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 849 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 1.838 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.129 compraventas, 240 fueron herencias, 128 donaciones y ninguna permuta.

En total, durante noviembre se transmitieron en Baleares 3.260 fincas urbanas a través de 1.942 compraventas, 442 herencias, 255 donaciones, ninguna permuta y 621 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 974 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 275 herencias, 381 compraventas, 140 donaciones, ninguna permuta y 178 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias es la comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15% seguida de Navarra, un 21,57% más, y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente.