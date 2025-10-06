La compraventa de viviendas crece un 7% en agosto en Baleares y las hipotecas un 53%

Archivo - Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró en el mes de agosto 1.007 compraventas de viviendas, lo que supone un incremento interanual del 7,1% en el número de operaciones, de acuerdo con los datos provisionales publicados este lunes por el Colegio de Registradores.

Según los mismos datos, el número de hipotecas sobre viviendas constituidas en el octavo mes del año en el archipiélago se disparó un 53,6% hasta alcanzar las 951.

Por su parte, los datos de los Registradores, las compraventas totales crecen un 12% (2.069 operaciones) y el total de hipotecas, un 50,2% (1.223).

En toda España, se registraron en el mes de agosto algo menos de 47.800 compraventas de viviendas, con un descenso del 3,5% respecto al mismo mes de 2024, lo que supone la primera caída en más de un año, ya que la última bajada se produjo en el mes de junio de 2024.