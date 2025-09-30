Las compraventas de vivienda en Baleares crecen un 3,1% en julio y las hipotecas se elevan un 12,4%, según los notarios

Archivo - La compraventa de viviendas cayó un 6,3% en el tercer trimestre de 2019, según los notarios - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA/MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró en julio 1.458 compraventas de viviendas, lo que supuso un aumento del 3,1% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que se concedieron 1.151 préstamos hipotecarias para la adquisición de una vivienda, un 12,4% más, por un valor medio superior a los 337.000 euros, según datos publicados este martes por el Consejo General del Notariado.

Los mismos datos apuntan a un encarecimiento de la vivienda en Baleares del 1,3% interanual hasta los 4.100 euros/m2. Los datos provisionales publicados este martes por el Consejo General del Notariado indican, por su parte, que la constitución de sociedades ha crecido en el archipiélago un 13% hasta las 359 operaciones.

En términos nacionales, La compraventa de viviendas cayó un 1% en julio respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 71.550 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 6%, hasta las 38.112 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.910 euros, registrándose un ascenso del 4,9% interanual, con los mayores incrementos en Navarra (+23,9%), Comunidad de Madrid (+16%) y Cantabria (+14,6%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 3,2% interanual, alcanzando las 53.752 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 6,2% interanual, hasta llegar a las 17.797 unidades.

Los precios de los pisos se incrementaron un 8,5% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.193 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.437 euros, registrando un descenso del 1,1% respecto al año anterior.

LAS COMPRAVENTAS SE REDUCEN EN SEIS CC.AA.

La compraventa de vivienda creció en once comunidades autónomas y se redujo en las seis restantes. Entre las que mostraron los mayores incrementos destacan Navarra (+21,5%), Aragón (+14,1%), La Rioja (+12,6%), Castilla y León (+11,6%), País Vasco (+10,3%) y Extremadura (+7,7%).

Por el contrario, los descensos se concentraron en Comunidad de Madrid (-15,5%), Islas Canarias (-11,7%), Cantabria (-8,2%), Comunidad Valenciana (-1,5%), Cataluña (-1,3%) y Andalucía (-1%).

EL PRECIO SUBE EN TODAS LAS AUTONOMÍAS

Por su lado, el precio de la vivienda aumentó en 17 autonomías, con los mayores incrementos en Navarra (+23,9%), Comunidad de Madrid (+16,0%), Cantabria (+14,6%), La Rioja (+13,3%) y Aragón (+12,1%).

Con incrementos más moderados se situaron Extremadura (+3,9%), Castilla y León (+3,6%), Andalucía (+3,2%), País Vasco (+3,1%) e Islas Baleares (+1,3%), que crecieron por debajo del promedio nacional.

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 6% interanual en julio, hasta las 38.112 operaciones, con una cuantía promedio de 179.450 euros, un 9,4% más.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,3%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,5% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en trece autonomías, pero tuvieron descensos en Cantabria (-7,2%), Islas Canarias (-3,2%), Navarra (-1,6%) y Comunidad de Madrid (-1,4%).

Los mayores avances autonómicos se dieron en Extremadura (+24,5%), La Rioja (+22,4%), Aragón (+19,5%), Asturias (+16,2%) y Cataluña (+11,4%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo dispar por autonomías, ya que creció en 14 comunidades y decreció en las tres restantes.

Destacaron los aumentos en Asturias (29,6%) y Comunidad de Madrid (20,8%) y el retroceso en Cantabria (-11,9%), Navarra (-5,6%) y Extremadura (-5,5%).