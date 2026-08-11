La comunidad colombiana en Mallorca recauda fondos para apoyar a los damnificados por el terremoto mortal

MANIZALES, Aug. 10, 2026 -- Rescuers work at a collapsed building after an earthquake in the city of Manizales, Colombia, Aug. 10, 2026. - Wu Wei / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Asociación de Colombianos en el Exterior (Asocoex) en Mallorca han iniciado una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto que ha dejado más de un centenar de fallecidos.

La asociación, que aglutina a la comunidad colombiana presente en la isla, se ha comprometido en sus redes sociales a identificar a las personas que necesitan ayuda y verificar cuáles han sido los municipios más afectados para garantizar que las ayudas económicas llegan a quienes lo necesitan.

Los fondos, que esperan recaudar de manera urgente, se entregarán a las personas damnificadas de manera "directa y transparente". La asociación, en las últimas horas, también ha difundido información sobre el terremoto y la búsqueda de personas desaparecidas.

Asocoex ha organizado un encuentro a las 18.30 horas de este martes en la plaza de Espanya de Palma para grabar un mensaje de solidaridad dirigido a las víctimas del sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter, que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia.

Por el momento se han contabilizado 169 muertos y más de 660 heridos, según el balance parcial ofrecido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes de que su departamento tiene contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que están en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes, pero que no tiene constancia de heridos ni fallecidos nacionales.