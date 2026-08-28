La comunidad judía cede a Cort cinco piezas religiosas que se expondrán en el Centre Maimó Ben Faraig - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Judía de Baleares ha cedido al Ayuntamiento de Palma cinco piezas religiosas pertenecientes a su colección con el objetivo de que puedan ser expuestas en el Centre Maimó Ben Faraig.

El préstamo se ha formalizado este viernes con la firma de un acuerdo de colaboración por parte del vicepresidente de la Comunidad Judía, Josep Maria Molina, y el regidor de Cultura, Javier Bonet.

Las piezas se expondrán en el Centre Maimó Ben Faraig, un equipamiento de titularidad municipal que recuperará próximamente su actividad, orientada a la divulgación del legado histórico y cultural de la comunidad judía, según ha señalado Cort en una nota de prensa.

De este modo, y en virtud del convenio, el Centre Maimó Ben Faraig acogerá la cesión, durante un período de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, de objetos de gran valor artístico e histórico, que forman parte de la herencia de la cultura judía en la ciudad de Palma y en el archipiélago balear.

En concreto, las piezas que figuran en el documento de cesión son 'Sefer Torá' (rollo de los cinco libros de Moisés), 'Shofar' (instrumento de viento), 'Siudr' (libro de oraciones), 'Hanukkiah' (candelabro de nueve brazos), y 'Yad' (puntero de lectura).

La firma del acuerdo coincide con las jornadas previas a la celebración del Día Europeo de la Cultura Judía, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre.

En el acto de rúbrica, que ha tenido lugar en Can Oms, también han estado presentes el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal, así como Santiago Fiol, en representación de la Comunidad Judía de Baleares.