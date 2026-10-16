Las comunidades mediterráneas proponen a Bruselas un nuevo sistema para calcular los días de pesca de arrastre - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cinco comunidades autónomas del Mediterráneo -Catalunya, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Baleares- han hecho una propuesta a Bruselas para modificar el sistema que determina las oportunidades de pesca de la flota de arrastre en el Mediterráneo occidental.

El documento, que se remitirá al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, plantea sustituir el criterio actual, según el cual la situación de la especie más vulnerable condiciona los días de pesca de toda la flota, por un sistema que tenga en cuenta el estado general de los recursos pesqueros, los datos científicos disponibles y las particularidades de cada territorio.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha explicado este viernes en un comunicado que la iniciativa da continuidad a la reunión que el conseller del ramo, Joan Simonet, mantuvo el pasado 3 de septiembre en Bruselas con Kadis y los consejeros de Pesca de las otras cuatro comunidades mediterráneas.

Durante ese encuentro, el comisario abrió la puerta a revisar el mecanismo actual y planteó a las comunidades la posibilidad de sustituirlo por una media de las estimaciones de las diferentes poblaciones de especies incluidas en el Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental.

Sin embargo, las cinco comunidades consideran que esta alternativa "tampoco resolvería el problema, ya que se seguiría dependiendo de evaluaciones individuales de especies de las que no siempre se dispone de los mismos datos ni se analizan a la misma escala geográfica".

Por este motivo, proponen un sistema de evaluación "más amplio", que permita conocer la evolución del conjunto del ecosistema y adoptar las medidas de gestión "más ajustadas a la realidad de cada pesquería".

Simonet ha señalado que las comunidades han trabajado conjuntamente para presentar una alternativa técnica que permita mantener los objetivos de conservación y, al mismo tiempo, adaptar mejor las decisiones a la situación real de los recursos y de las flotas.

La carta plantea sustituir el actual mecanismo de la especie más vulnerable por un sistema multiespecífico, basado en indicadores que permitan evaluar de manera conjunta el estado de los recursos pesqueros.

Esta propuesta tiene en cuenta la evolución de la biomasa de un conjunto amplio de especies, los cambios en la distribución de sus tamaños y la relación entre la biomasa que se extrae mediante la pesca y la que hay disponible. Asimismo, establece que, una vez validados científicamente los indicadores, se puedan aplicar criterios transparentes para determinar las medidas de gestión.

De esta forma, cuando la evolución de las poblaciones sea estable o positiva y los niveles de extracción se mantengan dentro de unos límites seguros, se podría mantener el nivel de explotación. En cambio, cuando se detecten indicadores desfavorables, deberían adoptarse medidas proporcionadas a la situación de cada zona y recurso.

MÁS PESO DE LAS PARTICULARIDADES TERRITORIALES

Otro de los aspectos que recoge la misiva es la necesidad de que las medidas de conservación no se apliquen de manera uniforme a todo el Mediterráneo occidental cuando existan diferencias acreditadas entre las zonas pesqueras.

Las cinco comunidades defienden que la gestión debe adaptarse a las características biológicas, ambientales y socioeconómicas de cada territorio, de acuerdo con los principios de regionalización y cogestión de la política pesquera común.

Simonet ha destacado que es necesario que la normativa europea "tenga en cuenta las particularidades de cada territorio y permita aplicar medidas de conservación proporcionadas a la situación de los recursos".

En este sentido, proponen que la conservación de los recursos no dependa exclusivamente de reducciones de los días de pesca, sino que se puedan combinar diferentes instrumentos, como las vedas biológicas, los cierres temporales de determinadas zonas, las mejoras de selectividad de las artes de pesca y las medidas específicas para determinadas especies.

Esta nueva propuesta conjunta coincide con la celebración de las reuniones del Consejo Consultivo para el Mediterráneo (MEDAC), que han tenido lugar en Roma hasta el 15 de octubre y en las que ha participado el director general de Pesca del Govern, Antoni M. Grau.

Grau ha asistido junto con el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín, y otros representantes de los pescadores del archipiélago, en el marco de un foro que ha reunido a profesionales del sector pesquero y otros agentes implicados en la gestión de los recursos marinos del Mediterráneo.