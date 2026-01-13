Concluyen las obras de la escoleta municipal de Son Gibert, que abrirá el próximo curso. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escoleta municipal de Son Gibert abrirá el próximo curso 2026-2027, una vez que las obras ya han concluido.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha visitado este martes la finalización de las obras de este nuevo centro educativo, ubicado entre las calles Eucaliptus y Mimosa, que supondrá ampliar en 92 las plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años en Palma.

Según ha destacado el primer edil, el proyecto, esperado por las familias y la comunidad educativa, "se hace ahora realidad respondiendo a una reivindicación histórica del barrio".

Las obras de la escoleta, iniciadas en septiembre de 2024, han supuesto una inversión total de 2,7 millones de euros y el centro cuenta con una superficie total de 1.027 metros cuadrados, de los cuales 739 m2 corresponden a la planta baja y 234 m2 a la planta primera.

El centro, que será gestionado por la Conselleria de Educación y Universidades e integrado en la red pública de educación infantil de primer ciclo, dispondrá de 92 plazas, distribuidas en siete unidades educativas. Tendrá dos aulas para niños de 0 a 1 año, dos aulas de 1 a 2 años y tres aulas de 2 a 3 años. Además, contará con un aula polivalente adicional.

El edificio ha sido diseñado bajo criterios de calidad, seguridad y bienestar, cumpliendo toda la normativa vigente y garantizando unas condiciones óptimas para los niños, las familias y el personal educativo.

En la planta baja se ubican el porche de acceso, el vestíbulo, el despacho de dirección, la sala de usos múltiples, la sala de psicomotricidad, la cocina, los servicios higiénicos adaptados, los almacenes, las aulas, el patio de juegos, las zonas ajardinadas, los espacios para residuos y el aparcamiento.

La planta primera alberga el aula adicional, la sala de profesores, los vestuarios, la lavandería y los almacenes, facilitando una organización funcional y el confort del personal.

El centro incorpora instalaciones modernas y sostenibles, como sistemas eficientes de climatización y ventilación, placas fotovoltaicas, red contra incendios, telecomunicaciones y saneamiento.

NUEVA ESCOLETA EN SON DAMETO

Durante la visita, el alcalde ha recordado que el próximo curso también entrará en funcionamiento la nueva escoleta municipal de Son Dameto, cuyas obras se encuentran prácticamente finalizadas.

El centro, situado entre las calles Sevilla y Castilla-La Mancha, ofrecerá igualmente 92 plazas públicas, distribuidas en siete aulas, en un edificio de 1.137 m3 organizado en dos plantas.

Con las escoletas de Son Gibert y Son Dameto, Palma sumará 184 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años. Ambos proyectos representan una inversión global de 5,3 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre, el Consell de Govern aprobó oficialmente la creación de estas nuevas escuelas infantiles, tras los informes favorables de los servicios técnicos que certifican que las instalaciones cumplen todos los requisitos.

"Con la puesta en marcha de estas dos nuevas escoletas municipales, se reafirma el compromiso del equipo de Gobierno con una educación de calidad, ampliando la oferta de plazas en la ciudad y dotando a los barrios de los equipamientos necesarios", ha concluido el alcalde.