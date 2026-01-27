Condecoran a cinco agentes en el 202 aniversario de la Policía Nacional tras participar en una operación antidroga

Policías condecorados en el 202 aniversario de la Policía Nacional junto a las autoridades civiles y militares de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado sus 202 años con un acto en Palma, en el que cinco agentes han recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, después de participar en la desarticulación de un grupo dedicado a la venta de sustancias estupefacientes y el blanqueo de capitales en 2025.

El acto ha contado con la participación de representantes del Govern, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé.

Rodríguez ha resaltado la "larga historia de éxito y trabajo" del cuerpo que, "con vaivenes" como la lucha contra el terrorismo, ha logrado que la "convivencia democrática" se pueda seguir "desarrollando y evolucionando" en España.

Por su parte, Santafé ha destacado que el "esfuerzo" y "dedicación" de todos los policías en Baleares y ha apuntado que las condecoraciones son una "estupenda representación" de la Policía Nacional.