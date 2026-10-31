Condenado a 25 años de prisión el hombre que asesinó a su pareja en Can Pastilla en presencia de su bebé

Jornada de inicio del juicio con jurado al hombre que mató a su pareja en Can Pastilla en presencia de su hija en diciembre de 2024 - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha condenado a 25 años y tres meses de prisión al hombre acusado de asesinar a su pareja asestándole hasta 66 puñaladas mientras conducía por el camino de Can Pastilla, en Palma, y con su bebé de pocos meses en la parte trasera del coche.

El hombre ha sido condenado a 23 años y seis meses de cárcel por un delito de asesinato, a otro año por el quebrantamiento de medida cautelar y a nueve meses por un delito de lesiones en el ámbito familiar, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y ha podido saber Europa Press.

La sentencia llega tres semanas después de que un jurado popular considerara que el acusado era culpable del asesinato, ocurrido en diciembre de 2024.

Así, este jurado declaró probado que el 10 de diciembre el procesado acudió en coche con su expareja, a pesar de tener una orden de protección en vigor, a recoger a su hija de la 'escoleta', y que fue él el que en un momento dado sacó, de manera "súbita e inesperada" un cuchillo que llevaba entre su ropa y asestó "con la intención de causar la muerte" hasta 66 puñaladas a la víctima, que falleció a los pocos minutos.

Con el cadáver dentro del vehículo, recogía el veredicto, siguió circulando hasta provocar un accidente en el que la bebé resulto también herida y ser detenido poco después. Para el jurado, además, el procesado asesinó a su pareja "movido por su condición de mujer y por el contexto de dominación" a la que la tenía sometida.