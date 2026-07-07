Condenado por abusar sexualmente de la hija de siete años de la persona que limpiaba en su casa

El condenado, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este martes una condena de dos años de prisión por abusar sexualmente en una torrada familiar de la hija de siete años de la persona que trabajaba limpiando su casa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado este martes una sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo antes de la celebración del juicio.

El acuerdo rebaja la pena inicialmente reclamada al tener en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos y que el condenado ha abonado la indemnización de 3.000 euros que se le pedía. La Sala ha acordado suspender la entrada en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos tres años.

El varón ha reconocido que en 2021 invitó a la persona que trabajaba limpiando su domicilio y a sus dos hijos a una torrada en su casa. Aquel día el procesado empezó a jugar con la hija, que tenía entre siete u ocho años, y, en un momento que se quedaron solos, abusó sexualmente de ella