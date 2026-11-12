Condenado a cinco años de prisión por intentar asesinar a otro hombre asestándole once puñaladas en Sant Antoni

El acusado, este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a cinco años de prisión a un acusado de intentar asesinar a otro hombre asestándole once puñaladas en Sant Antoni de Portmany (Eivissa).

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes del inicio de la vista oral, que estaba programada para la mañana de este jueves y no se ha llegado a celebrar.

El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de cinco años de cárcel, tres menos de los que inicialmente solicitaba para él la Fiscalía, como autor de un delito de tentativa de asesinato.

El Ministerio Público, aunque en un primer momento no lo contemplaba, ahora sí que cree que concurren las circunstancias atenuantes de alteración psíquica, porque padece un trastorno psíquico y se encontraba bajo los efectos de las drogas, y de reparación del daño, pues ha consignado 500 de los 6.000 euros de indemnización que se le solicitan.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del pasado 20 de marzo, cuando el procesado se dirigió al domicilio de la víctima.

Uno de sus compañeros de piso le abrió la puerta y el hombre se dirigió hacia el salón, donde aprovechó que la víctima dormía para asestarle hasta once puñaladas en diversas partes del cuerpo con un machete de 13 centímetros de hoja.

El acusado, que después de la agresión huyó del lugar, tiene antecedentes de trastorno mental grave de evolución crónica con episodios de descompensación psicótica y alteraciones de la conducta debido al consumo de sustancias tóxicas.

En los meses previos a los hechos enjuiciados abandonó el tratamiento antipsicótico y el seguimiento médico al que estaba siendo sometido. No obstante, el forense no ha podido determinar con certeza si en el momento de los hechos tenía sus facultades cognitivas afectadas.

En cualquier caso, la representante del Ministerio Público considera que ejecutó todos los actos que consideró siendo consciente de lo que hacía.

No obstante, si en un primer momento sostenía que consideró que sus actos eran "idóneos y necesarios", en virtud del acuerdo ha modificado su relato de los hechos para puntualizar que tenía "parcialmente mermadas" como consecuencia de su patología mental, el abandono del tratamiento y el consumo de sustancias estupefacientes.