Condenado a dos años y medio de prisión por abusar sexualmente de su expareja en el domicilio que compartían en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este viernes a un hombre a dos años y medio de prisión por abusar sexualmente de su expareja en el domicilio que compartían en Palma.

Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 14 años de prisión por agresión sexual y coacciones, pero las partes han llegado a un acuerdo por el cual se ha dictado una sentencia de conformidad de un año y seis meses de prisión por un delito contra la libertad sexual y otro año por vulneración de la intimidad.

El hombre ha reconocido que en la tarde del 22 de abril de 2022 se dirigió a la habitación de su expareja --seguían conviviendo, aunque en estancias separas-- y empezó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas. La mujer consiguió zafarse de una patada.

Días antes, con la intención de descubrir una supuesta relación sentimental que la mujer mantenía con otro hombre, colocó un móvil en su coche para grabar sus conversaciones telefónicas.

El hombre tendrá que abonar a la víctima, además, una indemnización de 3.800 euros, y una multa de algo más de 2.100 euros.