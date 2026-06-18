Condenado a dos años de prisión por secuestrar a su hermana cuando residía en un centro de protección de menores

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años y un día de prisión a un acusado de secuestrar a su hermana cuando esta residía en un centro de protección de menores del Consell de Mallorca.

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad durante la vista previa celebrada la mañana de este jueves que evitará la celebración del juicio.

La Fiscalía solicitaba inicialmente que fuese condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito de detención ilegal, que se han visto rebajados a dos años y un día de prisión.

El hombre, al que le constan antecedentes, deberá cumplir la pena privativa de libertad. También tendrá indemnizar con 1.000 euros a la víctima.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en mayo de 2025. El procesado espero a su hermana a la salida de una clase de repaso y la obligó a ir a la estación intermodal de Palma, donde cogieron un autobús hacia otra localidad, en contra de su voluntad.

El hermano encerró a la víctima en una casa hasta la mañana siguiente, cuando la Policía y los trabajadores sociales del centro de protección en el que residía la menor se personaron en el domicilio.

Cuando la hermana intentó salir de la vivienda el acusado la agarró fuertemente y la empujó contra un sofá para evitar que se marchara. La menor pudo abandonar la casa unas horas después.