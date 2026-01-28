Condenan a una cadena de supermercados a indemnizar con 12.600 euros a un cliente que resbaló en uno de sus locales

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a la cadena de supermercados Mercadona a indemnizar con 12.674 euros a un cliente que sufrió una caída al resbalar por el agua acumulada en uno de sus establecimientos.

La Sección Cuarta de la Audiencia ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa contra la sentencia, también condenatoria, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma en julio de 2023.

Así, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la condena queda confirmada al estimar que ha quedado acreditada que la causa de la lesión fue que el suelo del supermercado estaba resbaladizo debido a la lluvia que había caído ese día.

La Audiencia Provincial sostiene que la situación es imputable a los empleados del establecimiento por no haber tenido la precaución o la diligencia de secar correctamente la zona de acceso, ordenar a los clientes que circularan por una zona segura o cerrar dicha entrada.

La prueba practicada durante el juicio de primera instancia, señala la Sala en su sentencia, acredita "todos y cada uno" de los requisitos de la responsabilidad extracontractual y culpa "por falta de diligencia" al establecimiento.

No cabe contemplar, añade, que la causa de la caída fuese una distracción del perjudicado o que el riesgo general para la vida "resulte previsible".

En su recurso de apelación, la compañía alegaba que puso en marcha una máquina de secado, que había una alfombra para absorber el agua y que se puso a un empleado a secar con una fregona. También que no era necesario poner un cartel de señalización y que era la víctima quien, ateniendo a que era un día lluvioso, debía extremar precauciones.

La sentencia, en cualquier caso, no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.