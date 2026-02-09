Condenan a cuatro años de prisión y expulsión del territorio nacional a dos acusados de robar en ocho casas

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a cuatro años de prisión y otros cuatro a sustituir por la expulsión del territorio nacional durante diez años a dos acusados de robar joyas y dinero en ocho casas.

La Sección Primera de la Audiencia ha desestimado el recurso interpuesto por la representación de uno de los acusados contra la sentencia, también condenatoria, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Palma en junio de 2025.

Así, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la sentencia declara probado que los acusados, de nacionalidad marroquina, elaboraron un plan para robar que consistía en que uno de ellos esperaba en el coche y el otro entraba en los domicilio.

En agosto de 2024, señala la sentencia, los procesados consiguieron entrar por la fuerza en ocho de nueve viviendas y robaron dinero, joyas y otros objetos de valor.

Los acusados deberán indemnizar a los propietarios con cerca de 14.000 euros por las joyas y dinero sustraídos, así como pagar los desperfectos ocasionados por forzar las puertas y persianas.

El tribunal aplica el atenuante de confesión a uno de los acusados y absuelve a una tercera persona de participar en los hechos. La sentencia, en cualquier caso, no es firme y puede ser recurrida.