Un conductor ebrio y sin carné provoca un accidente en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA
PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Palma ha instruido diligencias penales contra un hombre, búlgaro de 49 años, que fue cazado tras provocar un accidente mientras circulaba ebrio y sin carné.
Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en el Camí Vell de Bunyola, cuando una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) observó a un turismo realizando un adelantamiento a una fila de coches ocupando el sentido contrario.
Al intentar reincorporarse a su carril, el turismo impactó lateralmente contra otro vehículo que se encontraba detenido en la retención.
El conductor responsable no detuvo su marcha tras la colisión, aunque fue interceptado por los agentes más adelante. Al interceptar el vehículo, los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas.
La prueba arrojó un resultado positivo de 0,72 mg/l de aire espirado, cifra que casi triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.
Tras las comprobaciones pertinentes en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, los agentes constataron que al implicado le constaba una suspensión temporal del permiso de conducir dictada por un juzgado penal de Palma, con vigencia hasta septiembre de 2026. La Sala de Atestados ha asumido la instrucción de las diligencias.