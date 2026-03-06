Un conductor ebrio provoca un accidente múltiple durante una carrera ilegal en Palma

Uno de los coches implicados en el accidente. - POLICÍA LOCAL DE PLAMA

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado por la vía administrativa a un conductor ebrio que provocó un accidente múltiple ocurrido durante una carrera ilegal celebrada en el polígono de Can Valero.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar sobre las 00.45 horas del pasado lunes en la calle Quatre de Novembre.

Según la reconstrucción del accidente, el conductor del turismo circulaba a una velocidad elevada cuando perdió el control del vehículo en un tramo recto.

El coche impactó contra otro que estaba estacionado y, debido a la inercia y a un giro de 180 grados, acabó colisionando contra otros tres que también estaban aparcados de forma correcta.

Todos sufrieron graves desperfectos materiales y uno de ellos llegó a subirse sobre la acera al ser desplazado por la violencia del impacto.

El implicado, de nacionalidad alemana y 26 años de edad, dio positivo en la prueba de alcoholemia al arrojar un resultado de 0,48 miligramos por litro.

Aunque intentó eludir su responsabilidad asegurando a los agentes que él no conducía el vehículo accidentado, varios testigos le incriminaron.

Según el relato de estas personas, el conductor entró en la calle realizando derrapes y circulaba a gran velocidad antes de que perdiera el control y provocara el siniestro.

El sospechoso fue denunciado por la vía administrativa por conducir bajo los efectos del alcohol y por no hacerlo con la diligencia necesaria para evitar daños. Su vehículo quedó inmovilizado debido a los daños estructurales que presentaba.