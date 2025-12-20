La conductora del vehículo implicado en el siniestro en Selva comparece voluntariamente ante la Policía Local

Vehículos estacionados en Selva dañados, con restos de otro vehículo escampados por la vía - POLICÍA LOCAL DE SELVA

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conductora del vehículo que ha chocado con otros dos estacionados en Selva y se ha dado a la fuga ha comparecido finalmente, de manera voluntaria, en la Policía Local del municipio.

Según ha informado la Policía Local de Selva en un mensaje de actualización en redes sociales, esta tarde ha comparecido voluntariamente en las dependencias policiales la conductora del vehículo implicado en el siniestro ocurrido esta madrugada.

Hay que recordar que este sábado, hacia las 07.30 horas, la Policía Local de Selva ha sido requerida por la presencia de dos vehículos estacionados dañados en la zona de Sa Creu de Camarata, con restos de otro vehículo escampados por la vía.

Según ha explicado, un vehículo, que presuntamente circulaba esta madrugada, entre las 04.00 y las 06.00 horas, bajando de Caimari en dirección a Inca, habría colisionado contra los dos coches aparcados y se habría dado a la fuga, abandonando el lugar de los hechos.

La conductora ha reconocido los hechos, motivo por el que se han continuado las diligencias correspondientes, que se habían abierto inicialmente, tras comparecer los propietarios de los dos vehículos estacionados dañados, para identificar el tercer vehículo implicado.

Así, y después de que se solicitase colaboración ciudadana, el suceso ha tenido un final favorable, ha destacado la Policía Local de Selva, apuntando que de este modo se pueden depurar las responsabilidades y evitar que los propietarios de los vehículos estacionados hayan de asumir unos daños que no les corresponden.