Confirman la apertura de una pieza separada en el Caso Cursach por las fiestas con policías

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la apertura de una pieza separada dentro del caso Cursach relativa a la investigación de las fiestas con drogas, prostitutas y policías locales en Tito's como supuestos pagos en agradecimiento por los servicios prestados.

De esta manera, la Sala ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del empresario Bartolomé Cursach contra la resolución del Juzgado de Instrucción 12 de Palma y la confirma en su integridad.

Dicho recurso había sido interpuesto porque la defensa del empresario consideraba que los mismos hechos (los supuestos sobornos a funcionarios) estaban siendo investigados en tres procedimientos distintos. Por su lado, el Ministerio Fiscal se opuso porque considera que los hechos de esta investigación "son distintos e independientes".

Anteriormente, la Sección Primera de la Audiencia había dejado sin efecto una resolución en la que se pedía una pieza separada de la causa matriz por falta de motivación pero, tal como explican, esto no quiere decir que el juez instructor no pueda incoar otras piezas separadas distintas, como ha sucedido ahora, y han reiterado que esto "no contradice ninguna decisión antes tomada por esta Sección".

De esta manera, la Sala establece que "no tiene sentido" que permanezca "en la causa matriz" la investigación a funcionarios y policías locales que para beneficiar al Grupo Cursach dictaban resoluciones o realizaban "actos contrarios a derecho" a cambio de "prebendas consistentes en consumiciones, servicios sexuales, estupefacientes o dinero".

En la otra pieza, se incoan también un presunto delito de cohecho, así como coacciones y pertenencia a organización criminal. Están investigados Cursach y el directivo del Grupo Cursach Bartolomé Sbert, así como una serie de policías locales distintos a los investigados en la pieza de Tito's, entre otros funcionarios.

El relato de los hechos alude a que una serie de funcionarios municipales y autonómicos habría dado un trato preferente a los asuntos del Grupo Cursach o no habrían exigido las licencias y documentaciones pertinentes por su locales y, sin embargo, habrían extremado el celo con los locales propiedad de la competencia.