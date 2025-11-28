Confirman la condena a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija de 12 años en Mallorca

Archivo - Tribunal Supremo - EUROPA PRESS - Archivo

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 15 años de prisión que la Audiencia Provincial de Palma interpuso a un hombre por violar en repetidas ocasiones a su hija de 12 años en Mallorca.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el condenado contra la sentencia dictada en febrero de este año por unos hechos que se remontan al verano de 2023 y que ya rechazó también el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Cabe recordar que el juicio se celebró a finales de enero de este año a puerta cerrada como medida de protección hacia la víctima. Un mes después, la Audiencia dictó sentencia condenatoria tras considerar probado que en el verano de 2023 el hombre fue con su hija a un chalé abandonado y que, una vez allí, cogió un cuchillo y se lo dio a la niña, indicándole que se encontraba muy mal y que le matara, a lo que ella se negó. Tras esto, la violó sobre una colchoneta.

A partir de entonces, y durante los meses de junio y julio siguientes la volvió a violar en varias ocasiones, aprovechando que la madre y pareja de él se encontraba ausente por trabajo.

En su recurso, el hombre alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia y argumentó que no se había practicado prueba de cargo suficiente para la enervación de su presunción de inocencia y condenarle. El recurrente mantuvo que la condena se basó, esencialmente, en la declaración de la víctima y que ésta estuvo plagada de contradicciones. El TS ha rechazado sus argumentos y ha confirmado la condena.