Un congreso analizará la relación de Manuel de Falla con Mallorca en el 150 aniversario de su nacimiento. - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este miércoles el congreso internacional 'Manuel de Falla en la isla. Arte, cultura y modernidad en la Mallorca de los años 30', organizado en el marco del 150 aniversario del nacimiento del compositor.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, han presentado la cita que tendrá lugar en Palma entre los días 26 y 28 de noviembre.

El congreso está organizado por la Conselleria de Educación y Universidades, a través de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Baleares (Easib) y el Conservatorio Superior de Música de las Islas, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Bauzá ha presentado el programa del congreso, que reunirá a investigadores de diversas universidades y centros de estudio para analizar la relación entre Manuel de Falla, Mallorca y la figura del compositor Joan Maria Thomàs, así como los círculos culturales de la Palma de los años 30 del siglo pasado, las transferencias musicales de la época y la influencia de Chopin en la obra de Falla.

Las conferencias plenarias correrán a cargo de Carol Hess, de la Universidad de California, y de Eduard Moyà, de la Universitat de les Illes Balears. Las sesiones se desarrollarán en el Conservatorio Superior y en el edificio Sa Riera de la UIB. Entre las actividades previstas se incluye una salida complementaria en la que los asistentes visitarán Génova y Valldemossa, lugares donde Falla encontró inspiración para su obra.

La celebración del congreso forma parte del programa de actividades previsto en Baleares con motivo del Año Falla. Entre estas iniciativas también figura la reedición del libro 'Manuel de Falla en la isla', de Joan Maria Thomàs, una obra publicada originalmente en 1947 que recoge el testimonio de las estancias del compositor en Mallorca durante los años 1933 y 1934.

La reedición de 'Manuel de Falla en la isla', presentada por el conseller Vera, recupera una obra de referencia escrita por el compositor, organista y crítico musical mallorquín Joan Maria Thomàs, publicada originalmente en 1947.

Impulsada por la Easib a través del Conservatorio Superior de Música, esta nueva edición pone nuevamente al alcance del público un valioso testimonio sobre las estancias que Manuel de Falla realizó en Mallorca en los años 1933 y 1934.

El director de la Easib, Antoni Planas, y el pianista Miquel Estelrich han coordinado la edición, que ha sido dirigida por el escritor Sebastià Bennasar.

El volumen incluye una presentación firmada por el propio conseller, así como diversas aportaciones de músicos y estudiosos que contextualizan la figura del compositor y la trascendencia de la obra.

Las nuevas aportaciones abordan la amistad entre los músicos, la personalidad de Falla, el contexto de sus estancias en Mallorca y el interés del testimonio de Thomàs.

Además, un prólogo de Antoni Llofriu-Prohens sitúa al autor en la vida cultural mallorquina y contextualiza la escritura del libro. La edición también recupera textos anteriores de Enrique Franco (1996), Juan Alfonso García (1990-1991) y Baltasar Coll i Tomàs (1977), que documentan la recepción de la obra.

Las páginas del libro permiten descubrir la relación del compositor con la vida cultural y musical mallorquina. Con esta reedición, enriquecida con nuevos estudios y testimonios, se recupera una pieza destacada del patrimonio musical y cultural de las Islas.

Vera ha informado también del concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior, dirigida por Salvador Brotons, y que clausurará el congreso el sábado 28 de noviembre a las 20.00 horas en el Auditorio del Conservatorio.

El repertorio que podrán disfrutar los asistentes incluirá 'Música para orquesta n.º 3', de Josep Prohens; 'Phaedo, op. 54', de Salvador Brotons; y 'Suites n.º 1 y n.º 2', de Manuel de Falla.

En su intervención, Bauzá ha destacado también la celebración del concierto de homenaje a Joan Alcover y Manuel de Falla, una iniciativa que une literatura, música y patrimonio cultural.

El concierto tendrá lugar en la iglesia de Monti-sion de Pollença el viernes 20 de noviembre a las 20.00 horas y reunirá a intérpretes de reconocido prestigio como Studium Cor de Cambra, bajo la dirección de Carles Ponsetí; la Orquesta Académica 1830; la cantaora Rocío del Corzo, y el barítono Gabriel Mas.

El objetivo es rendir homenaje a la figura del poeta mallorquín en el año del centenario de su muerte y, al mismo tiempo, reivindicar la universalidad de la música de Manuel de Falla. La iniciativa nace de la colaboración del Govern con la Fundación Roger Villalonga y la Academia 1830.

El programa del concierto girará en torno a dos composiciones de enorme fuerza simbólica. La primera es 'La Serra', del compositor catalán Manel Oltra, escrita sobre el poema homónimo de Joan Alcover, ganador de los Juegos Florales de Barcelona de 1905 y dedicado a su amigo Miquel Costa i Llobera.

La segunda parte del concierto estará dedicada a 'El amor brujo', obra maestra de Manuel de Falla y una de las páginas más universales de la música española.