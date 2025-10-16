Congreso Internacional Ramon Llull 2025: académicos de prestigio, exposiciones, talleres familiares y conciertos

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios académicos de prestigio internacional participarán en el Congreso Internacional Ramon Llull 2025, que se celebrará en Baleares entre el 20 y el 22 de noviembre.

El acontecimiento, financiado con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS), ha sido presentado la mañana de este jueves por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà.

Durante la presentación, Bauzà ha explicado que iniciativa quiere poner en valor la dimensión filosófica y literaria de Ramon Llull, considerado el padre de la literatura catalana y el pionero del diálogo intercultural, y convertirse en un espacio de reflexión sobre su vigencia en el siglo XXI.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el congreso contará con la participación de personalidades académicas de prestigio internacional como Lola Badia, Alexander Fidora, Dominique de Courcelles, Jordi Gayà, Antoni Bordoy, Rafael Ramis o Thomas Leinkauf, entre muchos otros.

Todos ellos abordarán aspectos tan diversos como la mística luliana, la transmisión textual, el pensamiento filosófico o la influencia de Llull en la cultura europea moderna.

De forma paralela, la Dirección General de Cultura ha impulsado y coordinado un amplio programa de actividades culturales que complementarán el congreso y buscarán acercar la figura de Ramon Llull a toda la ciudadanía del archipiélago.

Entre las propuestas destacan las exposiciones 'Quatre cadires lul·lianes', de Horacio Sapere, y 'Miramar', de Tomeu Estelrich; el ciclo de conferencias dedicado a los lulistas menorquines; talleres y actividades familiares; y el ciclo de música medieval 'El Arte de la Música', que incluye conciertos a cargo de Jordi Savall, la Coral Universitat de les Illes Balears y la Capella de Ministrers de València.

"Este congreso y las actividades que lo acompañan son una muestra más de que este Govern defiende la lengua catalana, la cultura y el turismo de temática cultural", ha afirmado el conseller.

Bauzà también ha considerado que "la figura universal de Ramon Llull es un ejemplo de diálogo y conocimiento, dos valores fundamentales en cualquier sociedad avanzada".

LA PROGRAMACIÓN, AL DETALLE