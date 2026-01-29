El consejo acepta el relevo en el liderazgo de Barceló y designa a Simón Pedro como nuevo consejero delegado

Simón Pedro Barceló, nuevo consejero delegado y copresidente del Grupo Barceló. - GRUPO BARCELÓ

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Barceló Corporación Empresarial ha aceptado la renuncia de Simón Barceló como consejero ejecutivo, quien seguirá ostentado la copresidencia, y ha nombrado a Simón Pedro Barceló como nuevo consejero delegado.

El órgano de gobierno ha agradecido a Simón Barecló su "larga y exitosa" trayectoria al frente del grupo empresarial y su "especial dedicación" al desarrollo en América Latina.

De este modo, el consejo estará formado por Marta Barceló Fontirroig y Guillermo Barceló Tous como vocales, Simón Barceló Tous como copresidente y Simón Pedro Barceló Vadell como copresidente y consejero delegado.

Raúl González y Vicente Fenollar son los secretario y vicesecretario no consejeros del órgano de gobierno, respectivamente, según ha informado el Grupo Barceló en un comunicado.

Antonio Tovar Barceló, por su parte, ha sido nombrado consejero delegado en Latinoamérica, en lo que supone "un paso más" en el proceso de transición generacional iniciado en 2025.

Durante 2026 Simón Barceló Tous supervisará el Comité de Dirección de México con Antonio Tovar Barceló para asegurar una correcta y ordenada sucesión.

El Comité de Dirección del Grupo estará compuesto por Simón Pedro Barceló como presidente ejecutivo, Marta Barceló como presidenta de Crestline (filial norteamericana del Grupo), Antonio Tovar como consejero delegado de Latinoamérica, Raúl González consejero delegado de EMEA y Vicente Fenollar como director financiero y presidente de Ávoris.