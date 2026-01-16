El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación se constituye como órgano consultivo del Govern

Reunión de la sesión constitutiva del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha reunido este viernes, en la capilla del Consolat de Mar, en su sesión constitutiva como órgano consultivo del Govern.

Así lo ha informado el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores del Govern, Sebastià Massanet, en declaraciones a los medios, previas a la reunión, a la que ha asistido en calidad de presidente del Consejo Asesor.

Según ha explicado Massanet, el objetivo del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación es "trasladar al Ejecutivo autonómico su opinión sobre cuáles son las medidas que se tendrían que adoptar en estos ámbitos" para que el Govern pueda "redactar el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Baleares, que prevé todas las acciones en investigación e innovación desde 2026 hasta el año 2030".

Pues, ha añadido, "la intención del Govern es aprobar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baleares este año, seguramente a mediados de 2026", ha concretado.