El consejo asesor territorial de CaixaBank en Baleares analiza la coyuntura económica y los resultados de 2025

Miembros del consejo asesor territorial de CaixaBank en Baleares. - CAIXABANK

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo asesor territorial de CaixaBank en Baleares se ha reunido este lunes para analizar la coyuntura económica actual, el cierre de 2025 y los resultados de la entidad del primer trimestre de 2026.

Ha sido el primer encuentro del año de este órgano consultivo, que se ha dado cita esta mañana en la sede de la dirección territorial de la entidad en Palma.

Han intervenido el director de negocio de CaixaBank, Jordi Mondéjar, y la directora territorial en Baleares, María Cruz Rivera, según ha informado la compañía en un comunicado.

Durante la reunión, los miembros del consejo asesor territorial han debatido sobre las principales variables de la coyuntura económica actual, han analizado el cierre de 2025, así como los resultados de la entidad del primer trimestre de 2026.

También han repasado la evolución de la actividad de CaixaBank en Baleares y el apoyo de la entidad a las familias y empresas. En 2025 la entidad concedió 1.404 millones de euros de financiación a clientes particulares, con un gran crecimiento de la nueva producción hipotecaria y de los créditos al consumo.

Asimismo, se ha puesto en valor el impulso al tejido empresarial y turístico balear, con 740 millones de euros en financiación a pymes y 1.231 millones destinados al sector turístico.

El encuentro ha permitido además analizar el liderazgo de CaixaBank en banca privada en Baleares, con 1.193 millones de euros bajo gestión en asesoramiento independiente, así como el impacto social de la entidad a través de MicroBank, que contribuyó a generar más de 850 puestos de trabajo y apoyó la creación de más de 250 pequeños negocios en las islas durante el último ejercicio.

En el ámbito social, CaixaBank ha reafirmado su compromiso con el territorio a través de iniciativas como el 'Mes Social', el programa de voluntariado corporativo que impulsará durante este mes de mayo numerosas actividades solidarias y medioambientales en toda España, tras un ejercicio en el que participó el 53% de los empleados de CaixaBank en Baleares.