El Consell accede a la propuesta de Cs de fomentar el diálogo político para proyectos de calado como el plan territorial

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado apoyo a la propuesta de Cs de fomentar el diálogo político en proyectos de gran calado como el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), el plan territorial o el de carreteras.

En el pleno del Consell --en el que además ha tomado posesión el nuevo conseller de Cs Ángel Hoyos tras la renuncia de la exportavoz Beatriz Camiña-- se han aprobado 20 de las 30 propuestas de resolución presentadas por la formación para el Debate de Política General.

En ellas figura el compromiso para elevar el número de plazas residenciales para Gent Gran, apoyo a las guarderías de Mallorca como elemento fundamental para la conciliación, una exigencia de un nuevo convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento, más inversión en carreteras, apoyo a los municipios en la lucha contra los vertederos ilegales y la mejora de las redes de alcantarillado o un impulso a la visibilidad de los fondos museográficos del Consell.

"Nuestras propuestas son constructivas, en línea con nuestra forma de entender la política, pero también pretenden impulsar algunas de las cuestiones sobre las que el Pacte lleva años haciendo anuncios, pero sin que hayamos visto que se hagan realidad", ha declarado el portavoz de Cs en el Consell, Osvaldo Cifre.

Cifre ha insistido en que hacen falta "más plazas en residencias, más inversión en carreteras, más compromiso con el respeto a la propiedad privada y más apoyo a los municipios en algunas de las cuestiones que más problemas les causa".

Además, ha defendido que es "fundamental" que proyectos de calado como la modificación del PIAT, del Plan Territorial y del Plan de Carreteras "se hagan sobre la base del consenso para que tengan continuidad y sean positivos para los ciudadanos".

PROPUESTAS DE LA IZQUIERDA

Por su parte, la consellera Margalida Roig, respecto a las propuestas presentadas por el equipo de gobierno, ha subrayado que "la unidad y el diálogo se practica, no se predica". "Muchas de sus propuestas las apoyamos porque son lógicas y coherentes, pero en otras nos abstenemos porque para darse una matrícula de honor, ya están ustedes, nosotros no estamos aquí para ser palmeros de su gestión", ha criticado.

Asimismo, Roig ha explicado que el "no rotundo" de Cs a muchas de las propuestas de la izquierda muestra sus diferencias en cuanto al modelo territorial, ya que Cs ve en los postulados del Consell una política "de prohibición y atentado contra la propiedad privada".

"Dicen ustedes que las carreteras deben tener espacio para ciclistas y viandantes, pero es que estos no van por la carretera, no saben ustedes lo que es una carretera, nosotros no queremos carreteras amables, queremos carreteras seguras", ha apuntado.

Respecto al REB, Cs ha lamentado que los partidos del gobierno no fueran "más reivindicativos" y también han reclamado revisar "la propuesta de que cualquier ayuda o subvención que entregue esta casa deba justificar su utilidad al uso del catalán".

Por otra parte Roig ha comentado que sólo se haya hecho alguna propuesta sobre turismo sostenible, "pero ni una mención a la gran labor que realiza la Fundación Mallorca Turismo en materia de promoción".

POSICIONAMIENTO ANTE VOX

Finalmente, el recién estrenado conseller Ángel Hoyos ha sido el encargado de posicionar a Cs ante las propuestas de Vox. "Aunque estamos de acuerdo en muchas de sus propuestas relativas al interés general, a la unidad nacional y a todo lo que suponga hacer frente al independentismo, no podemos apoyar la eliminación de derechos que ustedes proponen", les ha dicho.

Así, Hoyos ha dicho que no apoyarán "restringir los derechos de los colectivos LGTBI" ni tampoco "ser cómplices de sus políticas negacionistas en lo relativo el cambio climático, que es un problema existente".