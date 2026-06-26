El Consell amplía las ayudas para los catálogos de caminos públicos de la Serra de Tramuntana, que pasan a ser bienales

El Consell amplía las ayudas para los catálogos de caminos públicos de la Serra de Tramuntana
El Consell amplía las ayudas para los catálogos de caminos públicos de la Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 26 junio 2026 14:11
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PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha ampliado las ayudas destinadas a los catálogos de caminos públicos de la Serra de Tramuntana, que a partir de ahora tendrán carácter bienal para dar más tiempo a los ayuntamientos para redactar o actualizar estos documentos.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la medida permitirá a los consistorios ejecutar y justificar los proyectos con mayores garantías. Además, esta línea pasa a contar con una dotación específica de 70.000 euros, ya que hasta ahora compartía presupuesto con la línea de limpieza, y se incrementa el importe máximo que podrá solicitar cada ayuntamiento.

El objetivo, según el Consell, es facilitar que más municipios puedan disponer de este instrumento para proteger y gestionar sus caminos públicos.

Esta medida forma parte de la convocatoria de subvenciones del Consell para los ayuntamientos de 2026, que aumenta un 57% hasta los 550.000 euros.

Asimismo, la convocatoria incorpora una línea específica para sistemas hidráulicos y simplifica la tramitación administrativa.

En este sentido, los informes técnicos inicial y final serán elaborados por los técnicos municipales y validados por el secretario y el interventor, siguiendo el modelo establecido en la convocatoria.

Esto permitirá a los ayuntamientos iniciar las actuaciones sin esperar a otros trámites administrativos. Al finalizar los trabajos, será el propio consistorio quien elabore el informe final para justificar la intervención, eliminando duplicidades y agilizando el procedimiento.

La convocatoria mantiene el resto de líneas de ayudas destinadas a la conservación y recuperación del patrimonio de la Serra de Tramuntana, con actuaciones sobre elementos etnológicos, arquitectónicos y forestales, sistemas hidráulicos, limpieza y conservación de espacios públicos, entre otras.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que la convocatoria no solo incrementa las ayudas, sino que las adapta a las necesidades de los municipios.

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