El Consell amplía las ayudas para los catálogos de caminos públicos de la Serra de Tramuntana, que pasan a ser bienales

El Consell amplía las ayudas para los catálogos de caminos públicos de la Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha ampliado las ayudas destinadas a los catálogos de caminos públicos de la Serra de Tramuntana, que a partir de ahora tendrán carácter bienal para dar más tiempo a los ayuntamientos para redactar o actualizar estos documentos.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la medida permitirá a los consistorios ejecutar y justificar los proyectos con mayores garantías. Además, esta línea pasa a contar con una dotación específica de 70.000 euros, ya que hasta ahora compartía presupuesto con la línea de limpieza, y se incrementa el importe máximo que podrá solicitar cada ayuntamiento.

El objetivo, según el Consell, es facilitar que más municipios puedan disponer de este instrumento para proteger y gestionar sus caminos públicos.

Esta medida forma parte de la convocatoria de subvenciones del Consell para los ayuntamientos de 2026, que aumenta un 57% hasta los 550.000 euros.

Asimismo, la convocatoria incorpora una línea específica para sistemas hidráulicos y simplifica la tramitación administrativa.

En este sentido, los informes técnicos inicial y final serán elaborados por los técnicos municipales y validados por el secretario y el interventor, siguiendo el modelo establecido en la convocatoria.

Esto permitirá a los ayuntamientos iniciar las actuaciones sin esperar a otros trámites administrativos. Al finalizar los trabajos, será el propio consistorio quien elabore el informe final para justificar la intervención, eliminando duplicidades y agilizando el procedimiento.

La convocatoria mantiene el resto de líneas de ayudas destinadas a la conservación y recuperación del patrimonio de la Serra de Tramuntana, con actuaciones sobre elementos etnológicos, arquitectónicos y forestales, sistemas hidráulicos, limpieza y conservación de espacios públicos, entre otras.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que la convocatoria no solo incrementa las ayudas, sino que las adapta a las necesidades de los municipios.