El Consell apoya el talento audiovisual mallorquín candidato a los Premios Goya en el BIAM Event de Madrid

Celebración del BIAM Event, Madrid. - CONSELL DE MALLROCA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS -

El Consell de Mallorca ha reafirmado su apoyo al talento audiovisual de la isla candidato a los Premios Goya durante el BIAM Event 2025 de Madrid, donde la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, ha participado en el acto inaugural para acompañar y dar visibilidad a los proyectos mallorquines presentes.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, se ha evidenciado un gran número de productoras mallorquinas y de creadores nominados a los Premios Goya, máximo reconocimiento del cine español.

Durante el evento, Roca ha destacado la importancia de estar presentes en un momento clave para el sector audiovisual mallorquín y ha subrayado la voluntad institucional de acompañar a los profesionales de la Isla. Asimismo, ha añadido que "Mallorca vive un momento muy importante en el sector audiovisual" y ha asegurado que "el Consell quiere estar al lado de estos creadores de arte con proyectos que destacan dentro del panorama español".

Roca ha añadido que producciones como 'Sacar pecho' cuentan con la coproducción del Consell y son "un orgullo para la isla y demuestran la fuerza y el talento mallorquín". Además, ha informado que el objetivo del Consell es garantizar que estos proyectos y artistas tengan "la visibilidad y el reconocimiento que merecen".

El acto, al que asistieron más de un centenar de profesionales del sector audiovisual, congregó a representantes de diferentes institucionales de las islas.

Los proyectos mallorquines que han confirmado su participación como candidatos a los Goya son, el largometraje de ficción 'Mario', los documentales 'Sacar pecho', 'Prohibido ganar Eurovisión', 'En un lugar de la mente' y el cortometraje documental 'Les imatges sempre arriben a temps'.

Durante la velada se proyectaron los tráilers de los seis proyectos en una pantalla de gran formato, seguidos de un cóctel y una sesión de trabajo en red con profesionales del sector cultural y audiovisual del Estado.